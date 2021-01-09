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Демократы в Конгрессе США начали подготовку к импичменту Трампа

Нэнси Пелоси

Демократы в Конгрессе начали подготовку к импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к тому, чтобы инициировать процедуру импичмента президента. По ее словам, члены нижней палаты Конгресса надеются на то, что Трамп немедленно уйдет в отставку, но при этом они используют любой вариант, чтобы отстранить его от власти.

Ранее демократы в Конгрессе США разместили в сети черновик документа об импичменте действующему президенту. Так, поводом для отстранения главы государства от власти называется «подстрекательство к мятежу».

9 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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