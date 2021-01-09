Британской королеве сделали прививку от COVID-19

Британской королеве Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Вакцинация прошла в субботу, 9 января, в Виндзорском замке. Процедуру провел врач королевской семьи. Информация об этом была распространена по решению самой королевы, надеявшейся таким образом избежать ненужных домыслов.

Примерно 1,5 миллиона жителей Великобритании уже сделана хотя бы одна инъекция вакцины от COVID-19 (для выработки иммунитета требуются две инъекции). Первоочередной доступ к вакцинации получили, среди прочих, пожилые британцы старше 80 лет. 94-летняя Елизавета и 99-летний Филипп относятся именно к этой группе населения.