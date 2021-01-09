Бри Ларсон получит роль во вселенной «Звездных войн»

Актриса Бри Ларсон давно «просится» во вселенную «Звездных войн». Когда-то давно Ларсон должна была сыграть Рей в «Пробуждении силы» Дж. Дж. Абрамса, но не сложилось. Однако в последние годы ее фамилия все чаще фигурирует параллельно с новостями о новых фильмах саги.

А особенно слухи усилились после того, как стало известно, что одним из фильмов франшизы займется глава Marvel Studios Кевин Файги.

Если верить инсайдерской информации, то Бри Ларсон начала вести переговоры по поводу участия в одном из проектов. Disney пока никак не комментирует это, да и вовсе тщательно скрывает все детали. Поэтому утверждать наверняка, что это правда, пока рано.