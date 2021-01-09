Азербайджан опроверг сообщения о турецких авиабазах в стране Трампу требуют ограничить доступ к «ядерной кнопке» » Байден собрался назначить экс-сотрудницу разведки советником по России Избранный президент США Джо Байден собрался назначить бывшую сотрудницу разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор советником по России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление команды Байдена. По словам представителей демократа, в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме вновь появится отдельная должность, посвященная российской тематике. Официально позиция получит название директор по делам России и Центральной Азии. Отмечается, что Кендалл-Тейлор отвечает за российское направление в команде Байдена. Она служила старшим офицером разведки и была аналитиком в ЦРУ.

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