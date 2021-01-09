Apple выпустила первые макбуки на собственном процессоре M1

Apple в 2020 году выпустила гору новых продуктов — телефоны, планшеты, компьютеры и наушники. При этом одно из самых революционных решений компании для пользователей почти незаметно: появились первые маки, работающие на собственном чипе Apple, который называется M1. Это первый шаг к полному отказу от процессоров Intel, и стоит признать, что он получился уверенным. Журналист «Медузы» Султан Сулейманов месяц тестировал MacBook Pro с чипом M1 и теперь рассказывает о своих ощущениях.

Если вы пропустили: в чем история с новым чипом

Раз в 10-15 лет Apple объявляет о переходе на новую архитектуру процессоров в своих компьютерах: такой переход случился в 1996-м, затем в 2006-м — и происходит теперь, в 2020-2021 годах. В прошлый раз корпорация переводила компьютеры с PowerPC на процессоры от Intel, а сейчас — на собственные процессоры на архитектуре ARM (она не такая, какой была архитектура Intel).

Хотя правильнее сказать, что Apple переводит компьютеры не на другие процессоры, а на собственные системы на чипе (SoC), когда разные компоненты упакованы в одну микросхему: тут не только центральный процессор, но и графический процессор, система Neural Engine, применяемая в машинном обучении, и оперативная память — причем она объединенная, то есть пользоваться ею могут разные компоненты чипа.

Из пресс-релиза Apple можно узнать, что одна из главных причин перехода на процессоры собственного производства — более высокая производительность на ватт. То есть соотношение энергопотребления и количества операций, которые может выполнить такой процессор. Хотя нетрудно догадаться и о другой причине — возможности контролировать процесс разработки чипов с нужными характеристиками. Кроме того, вероятно, Apple сможет экономить на одном из главных компонентов компьютера.

Пока доступен только один чип Apple — M1. Он оснащен 8-ядерным центральным процессором (четыре «ядра производительности», работающих быстро, но потребляющих больше энергии, и четыре «ядра эффективности», которые нужны для выполнения несложных задач с минимальным потреблением энергии), 8-ядерным графическим процессором, 16-ядерной системой Neural Engine и до 16 гигабайт оперативной памяти.

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Компьютеры на базе M1 доступны в трех разных форматах: в ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro, а также в небольшом системном блоке Mac Mini. Да, все три используют один и тот же чип — но у них разное предназначение. MacBook Pro и Mac Mini традиционно используются для выполнения «профессиональных» задач, где требуется повышенная производительность. MacBook Air — обычно менее производительная, но более тонкая и легкая версия ноутбука.

Главное же отличие — в системе охлаждения. В MacBook Air нет кулера, и тепло от внутренних компонентов просто рассеивается через корпус компьютера. Из-за этого он может меньше времени работать на пиковой производительности: когда внутренние компоненты нагреваются слишком сильно, система вынуждена ограничивать производительность чипа. Как нетрудно догадаться, кулеры есть в MacBook Pro и Mac Mini — и они включаются, когда они компьютеры долго работают на производительности, близкой к пиковой.

Еще одна отличительная особенность — объем оперативной памяти

Все три компьютера на чипе M1, как мы помним, доступны в версиях с 8 или 16 гигабайтами оперативной/объединенной памяти (или RAM). На первый взгляд, это сильное ограничение: в MacBook Pro на процессоре Intel можно установить до 32 гигабайт RAM, а в Mac Mini на Intel — до 64 гигабайт. В своем iMac, который я использую как основной рабочий компьютер, я увеличил объем RAM с 8 гигабайт до 40, чтобы в ближайшие годы не переживать из-за того, что я открыл слишком много вкладок в Google Chrome — и система начала тормозить.

Но в процессе тестирования (и речь не только о нашем опыте) обнаружилось, что на новом чипе каким-то магическим образом хватает и 16, и даже 8 гигабайт RAM. Сравнительный тест, проведенный видеоблогером Max Tech, показал, что 16-гигабайтная версия MacBook Pro получает совсем небольшое преимущество в скорости выполнения разных операций по сравнению с 8-гигабайтной. Чаще всего разница была примерно в 10%, и только при декодировании видео, снятого в 8K RAW, она оказалась более существенной.

Apple

Ну все, пора тестировать! Начнем с производительности

Мне на тест достался MacBook Pro с 16 гигабайтами оперативной памяти. И главное впечатление такое: все работает! И работает удивительно хорошо. Компьютер просыпается и разблокируется по отпечатку пальца за доли секунды, а привычные приложения функционируют так же, как и прежде.

Сомнения в том, что все будет работать, не могли не возникнуть: переход на чип с новой архитектурой автоматически означает, что приложения, скомпилированные под процессоры Intel, не должны запускаться на M1. Разработчики могут либо собирать версии специально под чип Apple, либо выпускать универсальные приложения, которые содержат в себе код под обе архитектуры.

Поскольку не все разработчики бросились выпускать версии под M1, Apple придумала эмулятор Rosetta 2, который автоматически преобразует код Intel-программы под новую архитектуру.

И получилось! Причем заметить, что там что-то эмулируется, невозможно: у меня за время тестирования на компьютере скопились десятки приложений, и сходу понять, какие из них оптимизированы под M1, а какие используют Rosetta 2, я не могу.

В обычных сценариях — когда запущены Safari и Chrome с парой десятков вкладок в каждом, мессенджеры Telegram и Slack, фоторедактор Pixelmator Pro и еще несколько небольших приложений — кулер в MacBook Pro помалкивает. Чтобы заставить его разогнаться (а компьютер — заметно нагреться), понадобится запустить что-то, что будет всерьез и продолжительное время тратить ресурсы компьютера.