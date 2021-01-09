Американские ученые работают над созданием напыляемых солнечных батарей

Группа ученых из Университета Центральной Флориды сообщила, что их новое исследование в области искусственного интеллекта может быть использовано для создания напыляемых солнечных элементов. Речь идет о специальной жидкости – растворе перовскита.



Перовскитные солнечные элементы (PSC) могут превращать солнечный свет в электроэнергию, как обычные кремниевые солнечные панели. Их разработали более 10 лет назад, но до сих пор ученым не удавалось найти дешевый и энергоэффективный рецепт получения раствора перовскита.

Теперь же на помощь исследователям пришли технологии машинного обучения. Команда из Университета Флориды обучила ИИ, использовав более 2000 опубликованных статей об исследованиях перовскита, и теперь он может предсказывать, какой из рецептов получения раствора окажется оптимальным.

Ученые надеятся, что новый ИИ поможет получить достаточно гибкий, эффективный и, что наиболее важно, экономичный перовскит. Но для достижения этой цели еще потребуются дополнительные исследования.