Золотодобыча в Перу повлияла на IQ и гемоглобин местных жителей

Мелкомасштабная золотодобыча в Перуанской Амазонке представляет опасность для здоровья не только шахтеров, но и людей, которые живут рядом. Ртуть, которая используется для извлечения золота из руды, загрязняет речную рыбу региона.



По последним исследованиям, в регионе, где рыба является важной частью рациона, дети в возрасте до 12 лет с самым высоким уровнем ртути в крови и волосах страдают от потери IQ на 4,68 балла. Также замечено, что им не хватает гемоглобина в крови.

Оба открытия были получены в результате серии исследований, проведенных учеными в общинном заповеднике Амаракаэри в районе Мадре-де-Диос в Перу и вокруг него. Эти исследования показывают, что общие предположения о воздействии ртути должны быть пересмотрены.

По сравнению с некоренными жителями тех регионов, у детей и взрослых, проживающих в туземных деревнях, был обнаружен гораздо более высокий уровень ртути в организме, в среднем среди детей в 2,5 раза.

Большинство обследованных детей не имели таких показателей, которые считались бы критическими. Однако те, у кого уровень накопления ртути был самым высоким, демонстрировали более низкие когнитивные способности, чем сверстники. У трети детей был обнаружен уровень, превышающий нормы безопасности ВОЗ.

Также у половины всего обследованного населения была обнаружена анемия. Исследователи обнаружили, что чем выше уровень ртути в крови ребенка, тем ниже у него уровень гемоглобина.

Анемия от ртутного загрязнения является серьезной проблемой общественного здравоохранения, говорят ученые. В своей работе они подчеркивают, что просто предоставить железо в форме витаминов может быть недостаточно, если главной причиной является ртуть.

Более раннее исследование показало, что дети с более высоким уровнем воздействия ртути менее чувствительны к вакцинам.