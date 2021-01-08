Захват Капитолия — спецоперация России?

Штурм Капитолия в Вашингтоне вызвал непередаваемый ажиотаж в России, среди информационных площадок ГУ ГШ ВС РФ.

Этой ночью, а для США, фактически, посреди дня, в Вашингтоне произошли события, которые сложно было бы представить себе в этой стране. Неконтролируемая толпа сторонников без двух минут бывшего президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, демонстрируя сцены варварства и хаоса во всей своей красе.

Что же, можно было бы это назвать апогеем маргинальной политики Дональда Трампа и его потенциального электората, но в действительности всё несколько сложнее.

С первых минут как начался штурм второго (а, возможно, сейчас и первого) по важности здания в США я наблюдал за происходящим не с наших информационных площадок, а в первую очередь российских. И надо сказать, маргинальный штурм, захлебнувшийся так же стремительно, как и начался, особенно с прибытием первых подразделений ATF SRT, имеет как чемодан наркоторговца – двойное дно. Но, начну издалека.

В прошлом году, аналитическая группа “Информационный навигатор” провела исследование касательно Telegram-каналов, находящихся под патронатом ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ). Не знаю, заинтересовало оно СБУ, но я продолжаю пользоваться этими наработками до сих пор, отслеживая российские ИПСО.

Благодаря этому исследованию, мы можем отмечать те операции, которые реализует ГУ ГШ ВС РФ в режиме 24/7 и штурм Капитолия, в рождественскую ночь, когда, казалось бы, все православные должны праздновать, а представители РФ и вовсе внемлить проповедям генерал-патриарха Кирилла (Гундяева), являлся одной их этих операций. Ведь всё происходило в российском информационном пространстве ровным счётом наоборот.

Так же, буквально накануне маргинального штурма, американские министерства и ведущие корпорации находились под атакой неких хакерских групп. Буквально намедни служба безопасности США заявила, что за большинством из этих атак стояла именно Россия.

То есть, грубо говоря, по принципу “Почта, телефон, телеграф” российские хакеры пробовали на прочность министерства, которые бы играли важную роль, в том числе и при подавлении бунта. Но вернемся к нашим Telegram-каналам, о которых я упомянул выше и в принципе, информационном потоке из России.

Как по приказу, все как одна, уже известные нам своей аффилиацией информационные площадки, стали рассказывать про народный бунт в Вашингтоне, сравнивали его с Майданом по заранее заготовленному лекалу “ТрампМайдан” и называли США страной третьего мира.

В действительности, ничего общего с Майданом это тщедушное зрелище не имеет. Потому, что те люди, которые стояли на площади Независимости во время Революции Достоинства, не бежали при виде полицейских, “внутриков” и “Беркута”. Тех же, кто ворвался в Капитолий, не хватило даже на два часа осады.

Второй очень важный момент – лихорадочная активность информационных площадок чётко показала ИПСО курируемое непосредственно ГУ ГШ ВС РФ. То есть, за данной дестабилизацией Вашингтона стояла именно Гризодубова.

Разумеется, кто-то может сказать, что информационная поддержка таких акций это вполне разумно для России, которая видит в США геополитического врага, а в Дональде Трампе союзника, но говорить о прямом вмешательстве преждевременно. Но это в корне неверная мысль и даже глупая и вот почему.

Маргинальный штурм начался в том числе после того как началась подготовка к голосованию по итогам выборов. В штурме принимали участие хорошо нам знакомые представители группировки “Антифа”. Именно той самой группы, которая имеет множество своих ячеек по всему миру, финансируется Россией, а её особо ценный актив проходит боевую подготовку в лагерях курдов в Сирии. И если кто до сих пор живёт в хрустальном замке, напомню, что курды более полувека являются фактором влияния СССР, а теперь уже и РФ, в регионе, будучи национальными симбиотами ГУ ГШ ВС РФ, а в прошлом ГРУ.

К слову сказать, один из так называемых российских лидеров общественного мнения, Борис Рожин даже оказал медвежью услугу ГРУ и указал их марионеток, участвовавших в штурме. Видимо для того, чтобы ребят не забыли и наградили.

Кстати, о штурме. В сети уже появилось немало видео, на которых слышны команды, в ходе штурма Капитолия, которые отдаются на русском языке, но это уже совсем другая история.

Тот факт, что маргинальный штурм Капитолия представлял собой не просто заранее организованную акцию, целью которой был срыв работы Сената, но и имевшую поддержку извне, а именно из России – неоспоримо.

Именно по этой причине, каждый эксперт, журналист, админ российских Telegram-каналов, имеющие аффилиацию с ГУ ГШ ВС РФ в эту праздничную ночь не праздновал, а строчил в режиме 24/7, безостановочно и отчаянно, прокалываясь на идентичных терминах и даже текстовках. Например, как канал KlymenkoTime.

Разумеется, разбираться в этом инциденте более досконально будут американские спецслужбы. Но неоспоримо то, что ни о какой трещине США и демократии речи идти не может, о чём всю ночь трезвонят российские эксперты, а некоторые украинские политики их подхватили буквально с утра, например такая же маргиналка как и штурмовавшие Капитолий Лиза Богутская. Ни о какой буре, шторме и так далее – речи тоже быть не может. Цирк остаётся цирком. И после утверждения итогов выборов, в ходе которых президентом США был признан Джо Байден, цирк вынужден будет уехать. Нет, клоуны могут оставаться, а цирк – всё, уезжает.

https://uc.od.ua/columns/1533/1232283