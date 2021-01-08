За поимку заложивших бомбы возле Капитолия пообещали награду в 50 тысяч долларов

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать людей, подозреваемых в закладке бомб в штаб-квартирах обеих американских партий возле Капитолия во время беспорядков 6 января. Об этом сообщается на официальном сайте бюро.

В сообщении говорится, что примерно в 13:00 по местному времени в полицию поступили данные об обнаружении самодельных бомб. Одно предполагаемое взрывное устройство нашли в штаб-квартире демократической партии, второе — в штаб-квартире республиканцев. На распространенном ФБР плакате изображен человек в медицинской маске, который несет по улице темный пакет. Людям, которым известны подробности инцидента, пообещали анонимность.

Об эвакуации штаб-квартир двух партий сообщалось 7 января. По данным источников The New York Times, один из подозрительных предметов уничтожили саперы.