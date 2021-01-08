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Власти Лондона заявили о чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц в связи с эпидемией COVID-19, передает ТАСС.

Он заявил, что каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет.

8 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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