Кэтрин Зета-Джонс показала фото поцелуя с постаревшим Майклом Дугласом Новые кадры хоррор-триллера «Пик страха» с Иванной Cахно » Власти Лондона заявили о чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц в связи с эпидемией COVID-19, передает ТАСС. Он заявил, что каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет.

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