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В Швеции ищут добровольца для просмотра фильмов на острове

В Швеции ищут добровольца для просмотра фильмов на острове

Волонтер целыми днями будет смотреть кино в личном кинотеатре на изолированном острове-маяке.

В Швеции Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, который готов изолироваться на неделю на уединенном острове и все свое время посвятить исключительно просмотру кинофильмов, сообщается на сайте кинофестиваля.

Добровольца высадят на острове-маяке Патер Ностер, где тот должен будет посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля.

При этом не разрешается брать с собой книги или какие-либо гаджеты. Также одним из условий является то, что волонтер должен провести семь дней один. Кроме просмотра фильмов, от киномана потребуется записывать видеоблоги.

Рядом с маяком расположен вполне комфортабельный дом со спальней, кухней, душевой и туалетом. Смотреть фильмы можно будет в личном кинотеатре.

Желающим провести неделю за просмотром кино следует отправить заявку до 17 января и убедить организаторов, почему именно его следует изолировать на острове-маяке. После отбора анкет жюри устроит онлайн-собеседование.

Волонтер отправится в киноизоляцию 30 января.

Организаторы фестиваля специально придумали сей необычный эксперимент, чтобы обыграть тему изоляции, которая стала актуальной из-за пандемии COVID-19.

8 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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