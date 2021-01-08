В России столкнулись два самолета

В Ленинградской области потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека — трое взрослых, включая пилота, и ребенок. Выжить, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники, удалось лишь ребенку.

Самолет (по данным 47news — Piper Cherokee) разбился через несколько минут после взлета с аэродрома в Гостилицах в Ломоносовском районе.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили «Интерфаксу», что Piper столкнулся в воздухе с Cessna 150, взлетевшим за минуту до него. На борту Cessna находился один пилот, на борту Piper, по данным прокуратуры, был пилот и двое пассажиров.

Самолет Cessna получил незначительные повреждения и благополучно приземлился, пилот не пострадал. Самолет Piper разбился, погибли два пассажира и пилот. Выживший при крушении ребенок в сообщении прокуратуры не упоминается. Также эту информацию, по данным ТАСС, не подтверждают и в МЧС.