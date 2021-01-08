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В Конгрессе предложили объявить Трампу «немедленный импичмент»

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер заявил, что поддерживает «немедленный импичмент» в отношении действующего президента Дональда Трампа.

«Я поддерживаю немедленный импичмент президента и его отстранение от должности», — отметил Надлер.

Беспорядки произошли у здания Конгресса 6 января. Сторонники действующего президента США ворвались в Капитолий. Погибли четыре человека.

Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков.

На эту новость отреагировал и действующий президент США Дональд Трамп. Помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино передал заявление Трампа в своем Twitter. Из него следует, что Трамп «полностью не согласен с итогами выборов», но тем не менее 20 января будет проведена передача власти.

8 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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