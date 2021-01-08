Уровень CO2 в 2021 году станет на 50% выше, чем в XVIII веке

Согласно новому прогнозу, в 2021 году, примерно в апреле-июне CO2 превысит уровень, присутствовавший в конце 18 века, когда началась индустриальная эра. И это несмотря на беспрецедентное падение выбросов парниковых газов в 2020 году из-за пандемии.

Поскольку CO2 остается в атмосфере в течение очень долгого времени, ежегодные выбросы добавляются к выбросам прошлых лет и вызывают увеличение количества CO2 в атмосфере. Ричард Беттс, ведущий разработчик годового прогноза CO2 Метеорологическим бюро.

В ООН заявляют, что выбросы от энергетики, производства продуктов питания, транспорта и промышленности должны сокращаться более чем на 7% каждый год в течение следующего десятилетия, чтобы не нарушить условия парижского климатического соглашения.

Из-за потепления чуть более один градус на Земле уже происходят экстремальные погодные явления, такие как наводнения, засухи и тропические штормы.

Метеорологическое бюро заявило, что с начала индустриальной эры для повышения концентрации CO2 на 25% потребовалось около 200 лет. Но сейчас, всего 30 лет спустя, мы приближаемся к 50% увеличению.