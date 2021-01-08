SpaceX запустила ракету с турецким спутником

Американская компания предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Трансляция велась на официальном YouTube-канале.

Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 21:14 по времени Восточного побережья США (05:14 по мск). Через восемь с половиной минут после старта многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике. Она использовалась уже в четвертый раз.

Предполагается, что спутник начнет работать во второй половине 2021 года. Он станет четвертым турецким спутником на орбите. Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Он обеспечивает передачу сигналов для гражданских и военных нужд Турции.

Turksat 5A относится к спутникам связи пятого поколения. Он оснащен транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю со скоростью широкополосного доступа до 50 гигабит в секунду.