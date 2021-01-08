Скорая в Лос-Анджелесе перестала забирать больных с низким шансом выжить



Больницы Лос-Анджелеса переполнены, и Агентство экстренной медицинской помощи округа Лос-Анджелес рекомендовало бригадам скорой помощи ограничить предоставление кислорода пациентам, а также не привозить в больницы больных, у которых «мало шансов на выживание». Как сообщают американские СМИ, парамедикам предписано «проводить реанимационные мероприятия в течение по меньшей мере 20 минут» в случае остановки сердца пациента вместо доставки его в больницу.

Власти пошли на такой радикальный шаг из-за острой нехватки больничных коек, экипажей скорых и медицинских ресурсов. Сообщается, что из-за беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения пациенты могут проводить до восьми часов в машинах скорой, ожидая своей очереди на госпитализацию. В больницах штата в отделениях интенсивной терапии также практически не осталось свободных коек.

В системе здравоохранения штата опасаются, что в ближайшие недели ситуация только ухудшится из-за всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников. «Этот приказ, изданный окружными службами скорой медицинской помощи, направлен исключительно на пациентов, которые пострадали от остановки сердца и не могут быть реанимированы в полевых условиях», — сказал в интервью сайту usa.one доктор Джеффри Смит из Cedars-Sinai Medical Center.

В частности, речь идет о тех пациентах, у которых остановилось сердце, нет признаков дыхания, движения, пульса или артериального давления, несмотря на попытки медиков реанимировать пациента на месте. Врачей округа также попросили экономить кислород и подавать его только тем пациентам, чей уровень насыщения крови кислородом опустился ниже 90 процентов.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии закончились места в моргах из-за большого числа смертей, связанных с коронавирусной инфекцией на фоне бушующего в штате коронавируса. Перегруженными оказались и другие учреждения, которые связаны с похоронным бизнесом. В частности, их персонал не успевает проводить бальзамирование покойников и выдавать свидетельства о смерти.

Олег Каль, НЭП.