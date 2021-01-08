Обнаружены следы древних двуногих крокодилов

Крокодилы имеют репутацию исключительно «древних» животных, которые уже сотни миллионов лет существуют без особенных изменений и развития. То, что это мнение ошибочно, демонстрируют многие палеонтологические находки, включая останки крокодилов-вегетарианцев и дельфиноподобных. Весьма необычных крокодилов древности описывает и новая статья ученых из корейского Национального образовательного университета в Чинджу, опубликованная в журнале Scientific Reports.



Кён Су Ким (Kyung Soo Kim) и его коллеги изучали мезозойские окаменелости местной формации Чинджу, обнаружив цепочки следов, оставленные двуногим животным. Поначалу ученые решили, что это был представитель птерозавров, крылатый ящер, ненадолго опустившийся и снова взлетевший в воздух. Однако внимательный осмотр показал, что это крайне маловероятно. «Динозавры, как и их потомки птицы, ходят «на цыпочках», — объясняет Кён Су Ким. — А вот крокодилы опираются на всю стопу, оставляя выраженные отпечатки пяток, как и люди».

Вместе с тем следов от второй пары конечностей рядом нет, хотя поверхность эта была, видимо, исключительно мягкой, и на отпечатках задних ног можно различить даже отдельные чешуйки. Поэтому ученые заключили, что следы оставил крокодиломорф, который, однако, передвигался совершенно нехарактерным для него образом и был бипедальным. Судя по размеру следов (18-24 сантиметра), животное имело до трех метров в длину.

В ту далекую эпоху на территории нынешней Кореи обитали крокодиломорфы Batrachopus, которые оставляли сравнительно узкие цепочки следов, свидетельствующие об адаптации походки к передвижению по суше. Следы, изученные командой Кён Су Кима, уже и крупнее, чем это свойственно Batrachopus; тем не менее ученые отнесли оставившее их животное именно к этому роду и назвали его Batrachopus grandis.