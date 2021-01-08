Новые кадры хоррор-триллера «Пик страха» с Иванной Cахно

После презентации трейлера, появились новые кадры триллера с элементами хоррора «Пик страха» (Let it Snow), дебютной ленты украинского режиссера Станислава Капралова.

Картина снята на английском языке с участием актеров из разных стран мира во главе с исполнительницей главной роли — украинской актрисой Иванной Cахно («Тихоокеанский рубеж 2», «Шпион, который меня кинул»).

В подборке кадров внимание фокусируется в первую очередь на протагонистах, счастливой и влюбленной паре — Мии (Иванна Сахно) и Максе (Алекс Гафнер), которые решают провести каникулы в величественных горах Грузии, но сталкиваются с непреодолимым препятствием в лице загадочного «всадника в черном», которого также можно увидеть на снимках.

Кроме того, создатели ленты активно использовали религиозную и мистическую символику в своем фильме, отдавая тем самым дань как грузинской традиции, так и мотивации антагониста. С этим связан интересный случай на съемках фильма: Станислав Капралов ввел в сценарий культовое изображение «Мадонны с младенцем», которое должно было появиться в лобби отеля, куда заселяются главная героиня и ее возлюбленный. В то же время съемочная группа никак не могла найти подходящий старый дом в горах для одной из сцен фильма. Далеко в горах режиссер увидел очертания каменных построек. Когда команда исследовала эту местность, они обнаружили уникальные здания, которым более 300 лет и в котором никто не жил более 30 лет. В одном из заброшенных домов группа наткнулась на комнату с сохранившимися предметами старины. Это были старинные иконы, гончарные изделия, самодельная печь. Более того — в этом доме стояла ветхая деревянная тарелка, на которой была изображена «Мадонна Литта» — та самая картина, которую режиссер ввел в финальную версию сценария.

Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 28 января 2021 года.