Начальник полиции Капитолия подал в отставку

Умер полицейский, получивший ранения в ходе штурма здания Конгресса США сторонниками действующего президента Дональда Трампа, сообщает ABC News.

Сотрудник полиции Брайан Сикник скончался вечером 7 января, говорится в заявлении, распространенном полицией Капитолия. Полицейский, получивший травмы при столкновениях со сторонниками Трампа, вернулся в расположение части и потерял сознание. Сикника доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь, сообщила полиция Капитолия. По факту произошедшего проводится расследование.

Сикник, служивший в полиции Капитолия с 2008 года, стал пятым погибшим при беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Из-за беспорядков глава полиции Капитолия Стивен Сунд объявил об отставке. Заявление Сунда об отставке опубликовала в своем твиттере парламентский корреспондент издания Politico Хизер Кейгл.

Сразу после беспорядков, напомнила она, глава полиции Капитолия заявлял, что не собирается покидать свой пост, несмотря на то, что его отставки требовала спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Сунд, возглавлявший полицию Капитолия с июня 2019 года, уйдет в отставку 16 января.

В свою очередь Трамп выступил с обращением, в котором осудил беспорядки в Капитолии и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Обращение Трампа было, в числе прочего, опубликовано в его аккаунте в твиттере, с которого снята 12-часовая блокировка. В Facebook и Instagram Трампу запрещено постить до 20 января — окончания его президентского срока.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января, когда там шло заседание обеих палат, на котором утверждались итоги ноябрьских выборов президента. Победу на выборах одержал соперник Трампа — демократ Джо Байден. Полицию Капитолия раскритиковали за то, что она позволила сторонникам Трампа ворваться в Конгресс.