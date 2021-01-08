На Коломойского в США завели еще одно уголовное дело

Министерство юстиции США обнародовало заявление о новом деле в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет об отмывании в США денег, выведенных из ПриватБанка.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Это уже третий гражданский иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, поданный в суд о конфискации их недвижимости. В Соединенных Штатах подозревают, что эти объекты недвижимости были приобретены на средства, незаконно выведены из украинского ПриватБанка.

В документе говорится, что упомянутое дело о недвижимости в Кливленде, штат Огайо, расследует местный отдел ФБР при поддержке международного антикоррупционного подразделения Бюро управления уголовных расследований налоговой службы США и таможенной и пограничной служб США. Помогает с расследованием управления международных отношений Минюста США.

«Инициативу по возмещению активов, захваченных клептократией, возглавляет группа специализированных прокуроров подразделения отмывания денег и изъятие имущества криминального отдела в партнерстве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с офисами прокуроров США, с целью конфискации коррупционных доходов иностранных должностных лиц, и, где целесообразно, использование этих найденных активов в пользу людям, которым причинен вред через эти коррупционные деяния и злоупотребление служебным положением «, — заявили в Минюсте США.

В министерстве призывают всех, кто располагает информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, которые находятся в США или отмываются в них, связаться с федеральными правоохранительными органами, или отправить электронное сообщение на электронный адрес kleptocracy@usdoj.gov или на сайте https: / /tips.fbi.gov/.

Заметим, 31 декабря 2020 стало известно, что Министерство юстиции США подало в Окружной суд США в Южном округе Флориды гражданский иск о конфискации — там настаивают, что коммерческая недвижимость в Кливленде была приобретена на средства, выведенные из украинского ПриватБанка с помощью многомиллиардной сделки с кредитами .

В Минюсте также напомнили, что в августе 2020 года были представлены два аналогичных иска об имущественном ареста недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас). По мнению правоохранителей, во всех трех случаях объекты подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.

Коломойский и Боголюбов отрицают эти обвинения и заявляют, что купили недвижимость в США за деньги от продажи металлургического бизнеса. В Минюсте США считают, что соратники олигархов создали сеть юридических лиц, которые имели названия как правило с вариациями слова «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и инвестирования их.

«Они приобрели недвижимости и предприятий по всем США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисная башня, известная 55 Public Square в Кливленде, офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Совокупная стоимость зданий превышает $ 60 млн «, — отмечают в Министерстве юстиции США.

Как известно, 21 мая 2019 «ПриватБанк» обратился к Канцелярских суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые он понес в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает банк, были совершены его бывшими владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым — с помощью компаний, зарегистрированных в США.

Речь идет о ферросплавные и металлургические заводы, коммерческую недвижимость и гостиницы. Больше всего имущества обнаружили в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Всего в иске ПриватБанка говорится об отмывании денег в течение почти 10 лет общим объемом в $ 470 млрд — это эквивалент 13 годовых бюджетов Украины.