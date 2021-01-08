«Мозг» беспилотного ведомого испытают на дронах Пентагона

Американская компания General Atomics получила контракт ВВС США на модификацию двух реактивных беспилотных летательных аппаратов Avenger таким образом, чтобы на них можно было провести испытания системы искусственного интеллекта для беспилотных ведомых. Как пишет Flightglobal, аппараты будут использоваться в испытаниях в 2021-2022 годах в рамках тендера Skyborg.

Американские военные объявили тендер Skyborg весной 2020 года. Он предполагает создание относительно дешевых беспилотных ведомых и «мозга» для них — системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. Стоимость новых беспилотников не должна превышать 20 миллионов долларов. Согласно действующим планам, ВВС США намерены принять беспилотных ведомых на вооружение в 2023 году.

При модифицировании беспилотники Avenger получат новые системы связи, программное обеспечение, а также несколько дополнительных систем, подробности о которых не раскрываются. Летные испытания беспилотных аппаратов планируется проводить на аэродромах компании General Atomics в Южной Калифорнии. Другие подробности о проекте пока не известны.