Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею 

Крайне неприятная история произошла с 18-летней Ариной Меладзе. Девушка в сторис инстаграма выложила фотографию из клиники, сообщив, что сломала шею и посетовав на «прекрасное начало нового года».
СМИ пока не располагают подробностями инцидента, сама Арина тоже ничего не комментирует. Остается надеяться, что травма все-таки не слишком серьезна.
Арина — дочь Валерия Меладзе от первого брака с Ириной Малухиной. У нее есть две старшие сестры — Инга и Софья.
Меладзе развелся с Малухиной после 20 лет брака ради женитьбы на Джанабаевой. Во втором браке у музыканта два сына — Константин и Лука.
Младшая дочь музыканта Валерия Меладзе Арина в сторис Instagram высказалась после тяжелой травмы, которую она не так давно получила. Как известно, девушка сломала шею. Ранее она опубликовала пост об этом в соцсетях, который, правда, вскоре потерла. На снимке она лежала на кушетке. Судя по всему, девушка в тот момент находилась на обследовании в больнице и чувствовала себя не лучшим образом.
«Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны».
Напомним, что Арине сейчас 18 лет. Она родилась от союза Валерия Меладзе с первой женой Ириной Малухиной. Кроме Арины, от первой супруги у певца есть еще две дочери — Инга и Софья.
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