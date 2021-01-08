Минюст США: участникам беспорядков в Капитолии могут быть предъявлены обвинения в мятеже

Лицам, арестованным в среду в результате беспорядков в здании Капитолия, могут быть предъявлены обвинения в участии в сговоре о призыве к мятежу, а также в организации массовых беспорядков и бунтов. Об этом в четверг заявили высокопоставленные представители Министерства юстиции.

Сотрудники полиции Капитолия будут также допрошены в качестве свидетелей. Как сообщил журналистам исполняющий обязанности федерального прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, если у следствия появятся доказательства, указывающие на причастность кого-либо из полицейских к правонарушениям, этим людям будут предъявлены соответствующие обвинения.

Участникам беспорядков могут быть предъявлены различные обвинения, включая участие в сговоре о призыве к мятежу, беспорядках и бунте.

В сети появились фотографии, на которых сотрудники полиции Капитолия позируют для селфи вместе со сторонниками Трампа, ворвавшимися в среду в здание Конгресса США.

Вторжение сторонников президента Трампа вынудило членов Конгресса, которые в этот момент проводили совместную сессию для утверждения победы избранного президента Джо Байдена, были вынуждены покинуть здание Капитолия на несколько часов.

Шервин добавил, что из кабинетов нескольких сенаторов были похищены некие электронные устройства, что может потенциально поставить под угрозу национальную безопасность.

«Были похищены материалы, и мы должны выяснить, что именно (было похищено)… Это может потенциально поставить под угрозу интересы национальной безопасности. На данный момент мы не знаем в какой именно степени был нанесен ущерб», — заявил Шервин, не уточнив подробностей кражи техники из Сената.