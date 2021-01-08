Курс биткоина удержит восходящий тренд еще несколько дней

Курс биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, сумеет в январе–марте сохранить восходящий тренд. Такое мнение высказал «Росбалту» руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

На его взгляд, стоимость биткоина (BTC), скорее всего, «сохранит восходящий тренд в первом квартале наступившего года».

«Если говорить о годе в целом, то основной коридор торгов будет находиться между 25 тыс. и 50 тыс. долларов. При достижении парой BTC/USD отметки в 31 тыс. будет возможна очередная боковая или нисходящая коррекция короткой или средней продолжительности. После этого восходящая тенденция продолжится новой волной роста, так как в нынешней рыночной ситуации каждое коррекционное движение будет служить возможностью для покупки биткоина по более низким ценам. При наиболее оптимистичном сценарии не стоит исключать достижения парой BTC/USD значения в 90 тыс.», — говорится в обзоре эксперта.

Более того, полагает он, «при той рыночной динамике, которую демонстрирует BTC/USD, относительный рост для большинства криптовалют является самым вероятным торговым сценарием на первое полугодие 2021 года, так как биткоин все еще остается одним из ключевых драйверов для других криптовалют». «Поэтому я ожидаю новой волны роста по всему фронту криптовалютного рынка в первом полугодии 2021 года», — подчеркивает аналитик.

В целом, указывает он, в наступившем году на крипторынок будет влиять спад «мировой экономики, в особенности Великобритании и США как одних из мировых экономических флагманов, из-за пандемии нового коронавируса». «Ввиду этого будет происходить перераспределение капитала, и, как вероятное следствие, продолжится приток ликвидности в биткоин со стороны институциональных и профессиональных инвесторов», — прогнозирует Мазур.

«Из технических факторов я, прежде всего, отмечу силу восходящего тренда. Нынешний тренд обладает очень большой движущей силой, подкрепленной фундаментальными причинами. Поэтому его тоже стоит рассматривать как один из определяющих факторов ценовой динамики биткоина и криптовалютного рынка в целом», — подытоживает эксперт.