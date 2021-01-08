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Кэтрин Зета-Джонс показала фото поцелуя с постаревшим Майклом Дугласом

Кэтрин Зета-Джонс показала фото поцелуя с Майклом Дугласом

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников свежим романтичным снимком с супругом, актером Майклом Дугласом.

51-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram фото поцелуя с 76-летним супругом. На снимке звездная пара позирует на фоне океана во время заката солнца.

В подписи к трогательному кадру актриса процитировала Шекспира.

«Я не могу иначе выразить свою любовь, кроме как поцелуем. Уильям Шекспир», — написала Кэтрин.

В комментариях фолловеры пожелали паре счастья, а также восхитились их крепкой семьей. Отметим, в ноябре 2020 года Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили 20-летие совместной жизни.

«Красивая пара», «Счастья вам!», «После стольких лет вместе между вами все еще есть искра!», «Вы прошли много испытаний вместе и какое счастье, что вам удалось сохранить семью», «Какая замечательная семья», «Вы потрясающие», — пишут в Сети.

8 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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