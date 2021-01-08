К инаугурации Байдена вокруг Капитолия возведут забор и соберут Нацгвардию

Беспрецедентные меры безопасности будут предприняты к инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

По ее словам, вокруг Капитолия возведут забор высотой 2 метра, а безопасность будут обеспечивать 6 тыс. 200 бойцов Национальной гвардии. Это более серьезные меры, нежели обычно принимаются в связи с такими событиями.

Накануне у здания Конгресса США вспыхнули беспорядки, в которых приняли участие сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам Трамп не согласен с результатами выборов и призвал сторонников к митингу. В результате беспорядков погибли четыре человека.