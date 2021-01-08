Французы испытали модернизированную термоядерную крылатую ракету

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Французские компании MBDA и Dassault испытали модернизированную версию термоядерной крылатой ракеты ASMP-A. Как пишет Flightglobal, испытания состоялись 9 декабря 2020 года, однако известно о них стало только сейчас. Испытательный запуск ракеты, признанный успешным, был произведен с истребителя Rafale.

Термоядерные крылатые ракеты ASMP-A поступили на вооружение ВВС и ВМС Франции в 2009-м и 2010 году соответственно. Они используются на истребителях Mirage 2000NK3 и Rafale M. Дальность полета ракеты составляет около 600 километров. Она может развивать скорость до трех чисел Маха.

ASMP-A оснащается термоядерной боевой частью мощностью 300 килотонн.

Подробности о модернизации термоядерной ракеты не раскрываются. Разработчики объявили только, что улучшенная ASMP-A имеет увеличенные дальность полета и пробивную способность. Кроме того, ракету оснастили термоядерной боевой частью средней мощности.

Во время испытаний запуск ракеты производился с массо-габаритным макетом боевой части. В ближайшее время военные совместно с разработчиками намерены провести дополнительные испытания боеприпаса, после чего планируется начать его серийное производство.

В 2015 году французская компания Onera занялась разработкой двигателя, который позволит крылатым ракетам развивать скорость более восьми Махов. Такие двигатели планируется использовать в перспективных гиперзвуковых крылатых ракетах ASN4G с термоядерной боевой частью.