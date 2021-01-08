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Дженнифер Лопес продемонстрировала свой бронзовый загар подтянутого тела

Дженнифер Лопес продемонстрировала свой бронзовый загар

Суперзвезда после грандиозного выступления в новогоднюю ночь на Таймс-сквер, в Нью-Йорке, отправилась на отдых с семьей в Майями. Несколько дней назад 51-летняя звезда делилась видео в ярко-красном бикини на завязках и легком халате от Versace, а теперь показала фото в образе от Dior.

Дженнифер Лопес была запечатлена в фиолетовом раздельном купальнике и шляпке от знаменитого дома моды. Также на ней были солнцезащитные очки и макияж. Звезду сфотографировали снизу, акцентировав внимание на ее эффектной фигуре. Из украшений на ней были только серебристые сережки кольца.

8 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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