Число жертв беспорядков в Вашингтоне увеличилось до пяти

Сотрудник полиции Капитолия, который ранее пострадал во время беспорядков в Вашингтоне, скончался. Это пятая жертва штурма здания Конгресса США. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что «(сотрудник полиции Капитолия Брайан) Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими».

6 января сторонники действующего президента США ворвались в Капитолий. Тогда погибли четыре человека. В ходе протестов в Вашингтоне задержаны свыше 50 человек, большинство за нарушение комендантского часа. Режим ЧС в Вашингтоне продлен на 15 дней.

7 января Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах.