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Бывший муж Бритни Спирс принял участие в штурме Капитолия

Бывший муж певицы Бритни Спирс Джейсон Александр принял участие в митингах в поддержу действующего президента США Дональда Трампа у Капитолия. Об этом сообщает Insider. Селфи на фоне акции в шапке «Trump 45» мужчина опубликовал на своей странице в Facebook.

Джейсон Александр был женат на певице в течение 55 часов в 2004 году. По информации Insider, непонятно, был ли он среди участников беспорядка или просто наблюдал. В прошлом году мужчина также присутствовал на протесте против опеки над Спирс #FreeBritney, которая якобы не может контролировать свои финансы и принимать решения.

8 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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