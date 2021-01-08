Биткоин взял новый «рубеж», достигнув гигантской стоимости

Биткоин в ходе торгов вырос на 3,78% и достигнул $41 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на 13:48.

Цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Ранее эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк заявлял, что «обвал котировок биткоина в первом квартале (уходящего года) до значений ниже $5000 заставил многих аналитиков всерьез заговорить о крахе криптоиндустрии». По его прогнозу, «в 2021 году биткоин продолжит рисовать ценовую карту на „terra incognita“ и достигнет новых максимумов — в первом полугодии криптовалюта будет курсировать, скорее всего, в широком диапазоне $25000-50000».