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Актриса Яковлева из-за рака лишилась волос

Актриса Александра Яковлева лишилась волос
Актриса Александра Яковлева, которая борется уже несколько лет с раком груди, в Instagram разместила красивый снимок. На фотографии она запечатлена со своим другом.

«Теперь мой самый близкий друг будет работать в Кениге. Я счастлива».

Отметим, что на фотографии звезда картин «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» запечатлена в белой вязаной шапочке. Дело в том, что после огромного количества курсов химиотерапии актриса полностью лишилась своих шикарных волос.
Напомним, что Александра Яковлева случайно узнала о своей тяжелой болезни несколько лет назад. У нее стали неожиданно отниматься ноги. Звезде советских картин врачи давали всего несколько месяцев жизни, однако она решила бороться. Позже она появилась на телевидении и рассказала на всю страну о своем тяжелом недуге. Сейчас актрисе 63 года. Она прекрасно выглядит.
Судя по всему, болезнь отступила, и актриса находится в стадии ремиссии.
8 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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