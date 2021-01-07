ВВС Израиля на юге Сирии атаковали силы «Хизбаллы» и проиранских ополчений

Newsru.co.il передает: Поздно вечером 6 января сирийские СМИ сообщили о серии взрывов, которые были слышны в районе Дамаска. Сирийское информационное агентство SANA написало, что были активированы системы противовоздушной обороны в ответ на «израильскую атаку».



Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) уточняет, что к западу от деревни ад-Дур (район ас-Суайды) атакованы цели на территории, где дислоцирован батальон радиолокационных систем и расположены силы «Хизбаллы» и проиранских ополчений.



К югу от Дамаска, в районе Аль-Кисуа, атакованы позиции 1-й дивизии, где находятся иранские ополченцы и их приспешники. Здесь был нанесен удар по складу оружия. Отмечается, что в районе Джабль аль-Мани (где находится 91-я бригада) была зафиксирована попытка перехвата сирийскими ПВО израильских ракет.

Кроме того, к западу от аль-Суайды сирийские ПВО пытались перехватывать израильские ракеты. Сведения о жертвах и причиненном ущербе уточняются.