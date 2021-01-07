Во Франции неизвестные украли вина на 350 тыс. евро и швыряли в преследователей бутылками

Во Франции неизвестные обокрали винный погреб, украв сотни бутылок вина на общую сумму около 350 тысяч евро.

Как передает РИА «Новости», в департаменте Сона и Луара обокрали заведение Relais Château. Преступники пригнали к винному погребу фуру, взломали дверь и вынесли сотни бутылок вина. Владелец погреба попытался догнать фургон, но безуспешно, и тогда подключил к погоне сотрудников жандармерии.

Во время погони преступники швыряли бутылки вина в преследовавших их жандармов. В итоге грабители бросили фуру с награбленным и бежали.

Это уже вторая попытка ограбления Relais Château. В понедельник неизвестные украли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. Связаны ли эти преступления, неизвестно.