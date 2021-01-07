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Вице-президента США перевезли в безопасное место из-за протестов

Майк Пенс

Вице-президента США Майка Пенса перевезли из Капитолия в безопасное место. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на члена сената США.

По словам источника, Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены в безопасное место из-за протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее сторонники американского лидера вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание.

7 января, 2021 | Category: Новости, США
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