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В Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов сторонников Трампа

В Вашингтоне из-за протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа ввели комендантский час. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час в округе Колумбия с 18:00 среды, 6 января, до 06:00 четверга, 7 января (с 02:00 до 14:00, 7 января, по московскому времени).

Отмечается, что в эти часы на улицах можно находиться только тем, у кого есть специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию представителям СМИ. Запрет распространяется и на тех, кто передвигается автотранспортом.

7 января, 2021 | Category: Новости, США
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