В Капитолии убито как минимум 4 человека и несколько десятков ранено

В Капитолии убито как минимум 4 человека и несколько десятков ранено. По сообщениям СМИ — как минимум один из убитых женщина. Также в Вашингтоне введен комендантский час. Охране некоторых сенаторов пришлось применить оружие для обороны от нападения обезумевшей толпы «сторонников» Трампа среди которых в основном были анархисты и представители левых (!) движений.

На данный момент сенаторы утвердили победу Джо Байдена на выборах, не смотря на то, что им пришлось на некоторое время эвакуироваться из захваченного толпой здания. В здании на данный момент выбито много окон и дверей, серьезно повреждено имущество в отдельных кабинетах и комнатах. На некоторое время сторонниками Трампа был захвачен главный сессионный зал Капитолия, где они попытались провозгласить, что «Трамп победил». Однако уже к ночи большей частью они были оттеснены из здания.

В настоящий момент ситуация вокруг Капитолия взята под контроль, а заседание сенаторов завершается. Последний раз захват Капитолия был в 1814 году во время войны с Британией.

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