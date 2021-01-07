СМИ: «За спиной» Трампа обсуждают возможность досрочно отстранить его от власти

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность досрочно отстранить его от власти, используя 25-ю поправку к конституции, в связи с беспорядками в Вашингтоне. Об этом сообщает CBS News.

По информации телеканала, использование этой поправки позволит передать полномочия Трампа вице-президенту Майку Пенсу.

Тем временем сообщалось, что член палаты представителей демократ Ильхан Омар готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи со столкновениями у здания Конгресса США.

Накануне в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа и прервали заседание по утверждению итогов президентских выборов. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками. Четыре человека погибли в результате столкновений у здания Конгресса США.