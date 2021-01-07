«  
  »

Премьер Канады назвал столкновения в Вашингтоне «нападками на демократию»

События в Вашингтоне, где в результате столкновений у здания Конгресса США погибли четыре человека, являются нападками на демократию. Об этом написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах, — уточнил он. — Насилие никогда не сможет подавить волю народа».

Накануне сторонники действующего главы государства Дональда Трампа проникли в здание Конгресса США.

В США 3 ноября 2020 года состоялись выборы, по результатам которых демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп заявил о фальсификациях, но доказательств привести не смог.

7 января, 2021 | Category: Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  