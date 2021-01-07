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Представлен фильм по мотивам украинского рождественского Вертепа

Представлен фильм по мотивам украинского рождественского Вертепа

Вышел документальный фильм по мотивам украинского рождественского Вертепа — он уже доступен на YouTube.

Сюжет фильма расскажет об извечных украинских традициях. Само название — «Вертеп» — говорит об одном из ключевых событий и обычаев, проводимых во время рождественских праздников.

Во время просмотра ленты зрители смогут погрузиться в детали подготовки к рождественским праздникам, познакомиться с историей происхождения коляды, с людьми, которые ходят вертепом уже много лет и наполниться духом Рождества.

7 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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