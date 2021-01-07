Первые кадры из «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры из грядущего зомби-хоррора «Армия мертвецов» Зака Снайдера. На них можно увидеть героя Дэйва Батисты, а также всю команду. В картине в основном задействованы малоизвестные актёры, в числе которых Элла Пернелл, Омари Хардвик, Тео Росси, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо, Ана де ла Регера и др.

Фильм расскажет о распространении вируса зомби по Лас-Вегасу, и город не справляется с чумой. Спустя шесть лет владелец бывшего казино нанимает солдат, чтобы те забрали деньги из его сейфа.

Лента выйдет на Netflix в этом году, точную дату стриминговый сервис объявит позже. Также в разработке находится приквел картины, в котором Снайдер выступает в качестве продюсера. Кроме того, на Netflix выйдет аниме по франшизе.

Это уже не первый зомби-фильм Снайдера. В 2004 году он выпустил «Рассвет мертвецов», снятый по всем канонам жанра. Режиссёр рассказал, что это был приятный опыт, но с «Армией» он пошёл дальше».

«Это было весело, поэтому я начал думать, какие другие жанры можно применить к этой истории. Это тот случай, когда вы веселитесь с жанром, но не смеётесь над ним — тут очень тонкая грань», — говорит постановщик.