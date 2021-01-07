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Обама назвал штурм Капитолия «величайшим позором и стыдом» для нации

Бывший президент США Барак Обама возложил ответственность за штурм здания Конгресса США сторонниками действующего лидера Дональда Трампа на самого Трампа. Об этом он написал в Twitter.

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, (возникшую в результате) подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — высказался Обама.

Накануне в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа и прервали заседание по утверждению итогов президентских выборов. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками. Четыре человека погибли в результате столкновений у здания Конгресса США.

В США 3 ноября 2020 года состоялись выборы, по результатам которых демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп заявил о фальсификациях.

7 января, 2021 | Category: Новости, США
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