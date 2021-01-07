Несколько чиновников Трампа подали в отставку после беспорядков в Вашингтоне

Руководитель аппарата первой леди США и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подала в отставку после протестов в Вашингтоне, которые проходят из-за результатов выборов президента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал MSNBC. Заявление на увольнение подали также заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.

«Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня […] Я немедленно уйду с должности. Нашему народу нужна мирная передача власти», — прокомментировала телеканалу свое решение Мэттьюс.

По информации источников MSNBC и CNN, покинуть свои посты могут советник по национальной безопасности Роберт О’ Брайен, заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттинджер и министр транспорта Элейн Чао. Подтверждения этой информации пока нет.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. В результате протестов погибли четыре человека, более 50 были задержаны. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.