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Инопланетяне вероятно подали знак человечеству — из космоса поступили странные волны на Землю

Сферический радиотелескоп с апертурой в пятьсот метров (FAST), крупнейший в мире радиотелескоп с одной тарелкой, расположенный в китайской провинции Гуйчжоу, обнаружил новый длительный радиосигнал (FRB), который обычно длится всего несколько миллисекунд.

Открытие, недавно опубликованное в Astrophysical Journal Letters, было сделано международной группой ученых, в том числе Чжу Вейвэя и Ли Ди из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая (NAOC).

Используя инновационный метод поиска, интегрированный с технологиями искусственного интеллекта с глубоким изучением, ученые обнаружили новый пакет сигналов, названный FRB 181123, из анализа данных массивного дрейфового сканирования FAST.

7 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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