Демократы призвали Пенса отстранить Трампа от власти

Демократы из юридического комитета Палаты представителей США направили вице-президенту Майку Пенсу письмо с призывом воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции для отстранения главы государства Дональда Трампа от власти. Документ разместил в своем Twitter-аккаунте один из его авторов, конгрессмен Дэвид Чиччилин.

В письме, подписанном 19 демократами, говорится, что Трамп вновь показал, что «не желает защищать нашу демократию и исполнять свои служебные полномочия». Они призывают Пенса применить 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности. Данная поправка предусматривает такую возможность в случае недееспособности главы государства. В этом случае исполнять его обязанности до инаугурации нового президента будет вице-президент.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что члены правительства США задумались о возможности досрочного отстранения Трампа от должности и передачи полномочий Пенсу. Отмечалось, что пока эти планы находятся на стадии обсуждения и окончательного решения об отстранении Трампа принято не было.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.