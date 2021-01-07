Американские фильмы на Рождество

Если вы ищете идеальный фильм на Рождество, непременно стоит учесть компанию, в которой вы будете его просматривать. Мы подобрали идеальные ленты, которые можно смотреть с друзьями, любимыми или детьми.

Рождественские фильмы для просмотра с детьми

По большей части, на Рождество собираются семьи, которые не прочь пересмотреть замечательную атмосферную комедию, которая развеселит как взрослых, так и детей. И хотя из-за пандемии коронавируса эти праздники пройдут в кругу только самых близких людей, не стоит отказываться от традиций. Предлагаем великолепные фильмы, которые добавят магии к рождественскому вечеру.

«101 далматинец» (1961)

«Один дома» (1990) – можно просмотреть все части, особенно первые две, которые являются культовыми

«Эдвард Руки-ножницы» (1990)

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

«Чудо на 34-й улице» (1994)

«Возьми ребенка напрокат» (1995)

«Гринч – укравший Рождество» (2000)

«Каспер: Рождество призраков» (2000)

«Полярный экспресс» (2004)

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

«Рождественская история» (2009)

«Хранители снов» (2012)

«Рождественские хроники» (2018)

«Джингл Джангл: рождественское путешествие» (2020)

Фильмы на Рождество для просмотра с друзьями

Рождество с друзьями – особенно забавное время. Поэтому выбирайте одну из праздничных комедий и не забудьте про «Один дома», ведь этот фильм можно смотреть как с детьми, так и в шумной компании сверстников.

«Рождественские каникулы» (1989)

«Все, что я хочу на Рождество» (1991)

«Кудряшка Сью» (1991)

«Старые ворчуны» (1993)

«Подарок на Рождество» (1996)

«Семьянин» (2000)

«Эльф» (2003)

«Плохой Санта» (2003)

«Пережить Рождество» (2004)

«Рождество с неудачниками» (2004)

«Бесконечное Рождество» (2006)

«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006)

«Безумное Рождество Гарольда и Кумара» (2011)

«Это, клятое, рождественское чудо» (2014)

«Любите Куперов» (2015)

«Ночь перед похмельем» (2015)

«Почему он?» (2016)

«Кто в доме папа 2» (2017)

«Человек, который изобрел Рождество» (2017)

«Счастливого Рождества» (2019)

«Охота на Санту» (2020)

«Счастливая пора» (2020)

Романтические фильмы на Рождество

К празднованию Рождества можно добавить и романтики благодаря фильму. Если уикенд вы проведете с любимым человеком, советуем выбрать одну из популярных романтических лент, которые придадут атмосферности вашему вечеру.

«Лавочка за углом» (1940)

«Это удивительная жизнь» (1947)

«Пока ты спал» (1995)

«Интуиция» (2001)

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)

«Реальная любовь» (2003)

«Ноэль» (2004)

«Парень на Рождество» (2004)

«Привет семье» (2005)

«Отдых по обмену» (2006)

«Четыре Рождества» (2008)

«Замерзла в Майами» (2009)

«Призраки бывших подружек» (2009)

«12 рождественских свиданий» (2011)

«Пусть идет снег» (2020)

«Пара на праздники» (2020)