ВОЗ обвинила Китай в недопуске экспертов для выяснения происхождения COVID-19

Международные эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) столкнулись с недопуском в Китай для расследования происхождения коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводятся в официальном Twitter-аккаунте организации.

Глава ВОЗ обвинил китайские власти в том, что они не оформили необходимые разрешения для прибытия экспертов в Китай. «Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена команды уже начали свою поездку, а другие не смогли отправиться в Китай в последнюю минуту», — заявил он.

Гебрейесус сообщил, что уже обсудил проблему с китайскими властями и получил заверения в том, что Пекин ускорит процедуру выдачи необходимых разрешений. «Мы хотим, чтобы расследование началось как можно быстрее», — добавил он.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. К 6 января 2021-го число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 86 миллионов.