Влияние коронавируса на мозг и нервную систему обеспокоило ученых

Британские и американские ученые планируют запустить глобальное исследование, чтобы изучить долгосрочное влияние коронавируса на человеческий мозг, а также на центральную нервную систему (ЦНС). Об этом сообщает Daily Mail. Для этого свои силы объединят специалисты из Техасского Университета, Университета Лестера и Королевского медицинского центра в Ноттингеме.

По информации издания, ученые обеспокоены тем, что COVID-19 может вызвать долговременное повреждение мозга и ЦНС через несколько лет после заражения. Поэтому эксперты хотят изучить, может ли вирус привести к снижению когнитивных функций, болезни Альцгеймера, Паркинсона или другим формам деменции.

В настоящее время нет доказательств того, что коронавирус действительно может вызвать болезнь Альцгеймера в будущем. Но ученые уже обнаружили, что вирус способен проникать в мозг — уже есть первое доказательство того, что коронавирус способен инфицировать нейроны мозга через слизистые оболочки после прохождения через нос. Предыдущие исследования также свидетельствуют о том, что COVID-19 может стать причиной делирия, инсульта и даже паралича.

Ведущий автор исследования доктор Габриэль де Эраускин (Gabriel de Erausquin) из Техасского университета считает, что воздействие коронавируса не будет ограничиваться этими краткосрочными острыми симптомами — скорее всего, оно проявится в хронических болезнях.

В исследовании примут участие ученые из более чем 30 стран, которые будут следить за состоянием примерно 40 тысяч людей. Первые результаты анализа появятся в 2022 году.