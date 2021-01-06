Вице-президент Пенс отказался изменять результаты выборов по воле Трампа

Вице-президент США Майк Пенс отказался изменять результаты выборов по воле действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным американского издания, вице-президент заявил Трампу, что не обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы приостановить утверждение голосов выборщиков на совместной сессии Конгресса США 6 января. Пенс как президент Сената выступит в качестве председателя на данной сессии, в рамках которой конгрессмены должны будут официально подтвердить победу кандидата от Демократической партии на прошедших 3 ноября выборах Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил о том, что вице-президент имеет право пересмотреть итоги президентских выборов. По словам президента, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.