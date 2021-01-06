Вакцинация вдохновляет евреев переезжать в Израиль, а израильтян — возвращаться домой



Эпидемия коронавируса сделала то, что не смогли сделать десятилетия правительственных рекламных кампаний: она вернула сотни тысяч израильтян из-за границы и сделала страну более привлекательной в качестве дома для американских евреев, отмечает «The Jerusalem Post».

Согласно данным, опубликованным Министерством иностранных дел, по состоянию на июль более 190000 израильтян вернулись в Израиль из-за границы, в том числе более 6000 человек, которые отсутствовали в стране более полугода. Многие из тех, кто вернулся на раннем этапе пандемии, были израильтянами, работавшими в Китае. Посольства и консульства Израиля за рубежом выдали около 10000 паспортов, включая новые паспорта (часто для детей израильтян, родившихся за границей, которые еще не были в Израиле), а также провели продление паспортов для израильтян, планирующих вернуться с начала пандемии.

Несмотря на то, что у Израиля были свои проблемы в борьбе с пандемией, в стране все еще наблюдается значительно более низкий уровень смертности от этой болезни, чем во многих странах мира, где, как правило, живут израильтяне, особенно в США, где на каждый миллион населения приходилось более 1000 смертей. В отличие от Израиля, с 370 смертельными случаями на миллион. Особенно сильно пострадали районы, где проживает много израильтян, в том числе такие города, как Нью-Йорк. Например, с начала пандемии только в одном районе Бруклина погибло более 7700 человек, многие из которых были членами еврейской общины. И теперь, когда кампания вакцинации в Израиле привела к вакцинации более миллиона израильтян менее чем за две недели, Израиль выглядит более привлекательным, чем когда-либо, в качестве места проживания как для израильтян, живших за границей, так и для американских евреев, которые подумывают о переезде в Израиль.

«Мы понятия не имеем, когда нам сделают прививки», – заявила Шира Дикер, жительница Манхеттена, писатель-фрилансер и консультант по связям с общественностью. Хотя ей 60, ее мужу 71 год, и у них есть частная страховка: «Мы просто не знаем». Недавно к ней подошел человек, которого она назвала «номинальным другом», с предложением о том, «как мы можем пройти вакцинацию без очереди». Предложение, которое она называет «подлым», но которое она считает символом времени после скандал с мошенничеством с вакцинами «ParCare» в Нью-Йорке.

Сестра Дикер, Адина Фельдман, известная израильская певица, и Дикер и ее семья провели в Израиле три года в разное время поэтому, хотя у них нет израильского гражданства, «вопрос об алие стоял всегда». По ее словам, у нее много друзей, которые серьезно думают о переезде в Израиль. Некоторые из них действительно переезжают сейчас. Хотя она сама решила, что сейчас это непрактично для ее семьи. Но с тех пор, как началась пандемия, говорит Дикер: «Я была поглощена подтвержденной верой в то, что Израиль является самым безопасным местом во время пандемии». Она и ее семья были особенно впечатлены тем, как Израиль справился с первой волной и изоляцией, а теперь и с вакцинацией. «Я не закрываю глаза на поведение некоторых израильтян во время пандемии, которые не следовали правилам», – заметила она. Но видя, как ее друзья в Израиле проходят вакцинацию, и сравнивая развертывание вакцинации в Израиле, самое быстрое в мире, с управлением кризисом в США, она сказала: «Я вижу, как мои друзья вакцинируются в Израиле, и я чувствую себя ребенком, ребенком, который получил пару носков на Хануку, а дети через дорогу получили щенка».

Если бы Дикер и ее семья приехали в Израиль в качестве новых репатриантов, их немедленно приняли бы в одну из четырех больничных касс страны. Для возвращающихся жителей процесс более сложный. По словам пресс-секретаря одной из больничных касс, граждане Израиля, которые жили за границей в течение многих лет и не вносили выплаты по социальному страхованию, должны заплатить 12000 шекелей, а затем могут присоединиться к фондам здравоохранения.

Солли Буссидан, журналист из Сан-Паулу, который родился в Бразилии и имеет израильское гражданство через своего израильского/французского отца, собирался приехать в Израиль для вакцинации, как и некоторые из его израильских друзей, живущих за границей. Его «главным побуждением» вернуться в Израиль был «тот факт, что Израиль использует вакцину «Pfizer». Поскольку он считает, что Бразилия «проваливает» разработку собственной вакцины, с большей вероятностью получит вакцину «AstraZeneca», которую он не может принимать по состоянию здоровья.

Одной из причин того, что Алия Слепков-Дрор, израильтянка, проработавшая в еврейской некоммерческой организации в Лос-Анджелесе в течение 15 лет, вернулась в Израиль прошлым летом вместе со своим мужем Пини Дрором, работающим в сфере туризма, также стал коронавирус. «Мы всегда знали, что хотим вернуться», – заметила она. Но события этого года дали им необходимый толчок, чтобы сделать шаг, в частности протесты движения «Черные жизни имеют значение» в Лос-Анджелесе, которые прошли буквально у порога их дома, а также коронавирус. В то время как она и ее муж не переживают за себя, мысль о том, что их родители могут заболеть коронавирусом, отрезвляла. «Пандемия научила нас тому, что жизнь драгоценна и что все может случиться», – подчеркнула она.

https://lechaim.ru/news/vaktsinatsiya-vdohnovlyaet-evreev-pereezzhat-v-izrail-a-izrailtyan-vozvrashhatsya-domoj/